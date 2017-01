VfL Wolfsburg geeft na komst van Bazoer en Malli opnieuw miljoenen uit

Paul-Georges Ntep vervolgt zijn loopbaan in Duitsland. VfL Wolfsburg maakt maandag via de officiële kanalen melding van de komst van de aanvaller, die bij die Wölfe rugnummer negen gaat dragen. Volgens Franse en Duitse media ontvangt Stade Rennes een bedrag van 8,5 miljoen euro voor de verkoop van de 24-jarige aanvaller.

"We hebben zijn ontwikkeling de afgelopen jaren gevolgd en zijn erg blij dat Paul-Georges voor ons heeft gekozen. Hij is een klassieke buitenspeler; snel, sterk in één-tegen-één-situaties, brengt gevaar met zich mee en heeft ook ogen voor zijn medespelers", zo stelt technisch directeur Olaf Rebbe. Ntep heeft een contract tot medio 2021 met Wolfsburg ondertekend.

Ntep, een in Kameroen geboren Fransman, doorliep de jeugdopleiding van Auxerre en maakte halverwege het seizoen 2013/14 de overstap naar Rennes. Daar kwam de aanvaller, goed voor twee A-interlands met Frankrijk, tot 74 optredens en 18 treffers. Wolfsburg, dat Julian Draxler voor minimaal 35 miljoen euro aan Paris Saint-Germain overdeed, versterkte zich eerder met Riechedly Bazoer en Yunus Malli. Laatstgenoemde kwam voor 12,5 miljoen euro over van FSV Mainz 05, terwijl Bazoer voor een half miljoen euro minder van Ajax naar Duitsland ging.