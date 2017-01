NAC versterkt zich met ‘de vriendelijke reus’: ‘Een zeer goede verdediger’

NAC Breda heeft zich per direct versterkt met Chiro N'Toko. De verdediger komt over van SC Cambuur en tekent een contract voor anderhalf jaar, waarmee hij minimaal tot medio 2018 aan de Bredase club is verbonden.

Technisch Directeur Hans Smulders is blij met de komst van N'Toko. "Chiro heeft de afgelopen jaren bewezen een zeer goede verdediger te zijn en hij weet als geen ander wat er in de Jupiler League wordt gevraagd", zo laat de sportbestuurder via de officiële kanalen van NAC weten. "Met hem halen we een verdediger in huis die erg sterk is in de duels, altijd voorop gaat in de strijd en met zijn ervaring een belangrijke rol in het elftal kan spelen. Zijn passievolle karakter past goed bij NAC, dus ik ben blij dat een speler met zijn kwaliteiten voor onze club heeft gekozen."

De in Congo geboren N'Toko begon zijn carrière in 2005 in België bij Seraing RUL en RFC Sérésien. In 2007 pikte AGOVV de verdediger met een Belgisch paspoort op. In de jaren die volgden ontwikkelde hij zich tot één van de smaakmakers in het succesvolle team van John van den Brom. Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt en in 2010 pikte Eredivisionist ADO Den Haag hem op. Na twee seizoenen bij ADO Den Haag en een kort avontuur bij het Engelse Barnet kwam hij bij FC Eindhoven terecht.

In Eindhoven bloeide N'Toko op in een succesvol elftal dat in 2015 zelfs een knappe tweede plaats bereikte in de Jupiler League en waar hij 'de vriendelijke reus' werd genoemd. Na 78 officiële wedstrijden in drie seizoenen maakte hij afgelopen zomer de overstap naar Cambuur. De eerste seizoenshelft speelde hij dertien wedstrijden in de Jupiler League bij de Friese club. "NAC is een fantastische club met een grote aanhang en de sfeer in het stadion is altijd fantastisch", zo stelt de verdediger. "De ambities van de club spreken mij enorm aan en kijk er naar uit om voor NAC aan de slag te gaan."