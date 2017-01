Mourinho: ‘Ik weet niet hoe lang hij nog door wil gaan, dat is aan hem’

Wayne Rooney is inmiddels 31 jaar oud en de aanvoerder van Manchester United zit tegenwoordig regelmatig op de bank. Zaterdag kreeg hij in de FA Cup tegen het Reading van Jaap Stam weer de kans van José Mourinho en de Engelsman bereikte meteen een prachtige mijlpaal: met 249 doelpunten is hij nu samen met Sir Bobby Charlton gedeeld topscorer van the Red Devils. Zijn trainer verwacht voorlopig nog wel een beroep te kunnen doen op de aanvaller.

“Ik weet niet hoe lang hij nog door wil gaan, dat ligt aan hem, en vooral aan zijn hersenen en zijn verlangen om door te gaan. Daar draait het allemaal om, dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat hij die motivatie nog wel heeft, dus als hij dat behoudt, blijft hij doorgaan”, liet de Portugees optekenen door verslaggevers. “Ik weet niet eens wat voor contract hij nu heeft. Daar maak ik mij niet druk om, dat is aan meneer Ed Woodward.”

“Het is altijd jammer als dit soort jongens het einde naderen. Maar we kunnen de klok niet stoppen, we worden allemaal ouder. Als ze echter goed voor zichzelf blijven zorgen en een trainer hebben die het verschil snapt tussen het lichaam van een man boven de dertig en een tiener, kunnen ze het einde van hun loopbaan uitstellen. Daarom hebben wij Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic en Wayne die het nog steeds goed doen.”

“Rooney offert zichzelf altijd op voor het team. Hij speelde tegen mij toen ik nog bij Real Madrid zat en toen stond hij bijna als een linksback op het veld. Ik heb hem altijd offers zien brengen voor het team en dat is nog steeds zo”, gaat Mourinho verder. “Hij zit op de bank, hij valt in. Hij speelt, hij speelt niet, maar hij is altijd positief, een goede aanvoerder. Daar ben ik erg blij mee. Hij is wat ik altijd dacht: een bescheiden jongen, een goede jongen, een professional, een teamspeler.”