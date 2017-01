PSV stuit op gemotiveerde keeper: ‘Tegen Ajax heb ik laten zien wat ik kan’

PSV móet komende zaterdag van Excelsior winnen, om nog enigzins een kans te maken in de strijd om de landstitel. Het duel zal tevens het officiële debuut van Warner Hahn in het doel van de Kralingers zijn. De doelman is de rest van het lopende seizoen door Feyenoord aan de stadsgenoot verhuurd.

Hahn was zaterdag de eerste keus tijdens de afsluitende oefenwedstrijd van het trainingskamp in Portugal. Het team van Mitchell van der Gaag was met 3-1 te sterk voor een 'B-elftal' van Ajax en de doelman liet een goede indruk achter. De basisplaats is een duidelijk signaal voor de rest van het seizoen. "Het is natuurlijk geen garantie, maar ik ben hier gekomen om te spelen. Gelukkig heb ik tegen Ajax laten zien wat ik kan."

Hahn kijkt uit naar komende zaterdag, als de Rotterdammers op bezoek gaan bij PSV. Hij weet dat een goed optreden niet alleen Excelsior blij zal maken. "Als ik het goed doe, kan ik Excelsior én Feyenoord helpen", verwijst de doelman in het Algemeen Dagblad naar de koppositie van zijn eigenlijke werkgever.