Shanghai SIPG rondt na Oscar ook komst van Portugese EK-winnaar af

Ricardo Carvalho heeft waarschijnlijk het allerlaatste contract uit zijn loopbaan getekend. Shanghai SIPG maakt maandag via de officiële kanalen de komst van de 38-jarige verdediger uit Portugal bekend. Carvalho zat sinds afgelopen zomer zonder club en trainde al enige tijd met het team van hoofdtrainer André Villas-Boas mee.

Carvalho kende een bijzonder succesvolle loopbaan. In dienst van FC Porto, Chelsea en Real Madrid vergaarde de centrumverdediger liefst 22 hoofdprijzen. José Mourinho speelde een belangrijke rol in zijn loopbaan. Hij werkte met de oefenmeester in Oporto, Londen en Madrid. De laatste jaren verdedigde hij de kleuren van AS Monaco.

Carvalho kreeg afgelopen zomer geen nieuw contract van Monaco. Zodoende zat de verdediger, die zich met Portugal tot Europees kampioen kroonde, maandenlang zonder werkgever. Bij Shanghai SIPG treft de veteraan collega's als Oscar, Hulk en Elkeson.