De Boer: ‘Dan kan het spel van Ajax er aantrekkelijker uitzien’

Frank de Boer had tussen 2010 en 2016 de leiding bij Ajax en werd in die periode vier keer landskampioen. Afgelopen zomer verliet hij Amsterdam om het avontuur op te zoeken bij Internazionale. De momenteel werkloze oefenmeester is zijn oude club echter nog niet uit het oog verloren.

“Hoe ik ernaar kijk? Ik kijk met veel plezier naar Ajax”, laat hij weten aan De Telegraaf. “Het belangrijkste verschil zijn de wijzigingen op een aantal posities, zoals de spitspositie met Kasper Dolberg. En met Hakim Ziyech weet je dat hij van toegevoegde waarde kan zijn. Als je echt een verandering moet noemen waarvan je zegt ‘dat is van Bosz’, dan is dat Lasse Schöne op ‘zes’. En Daley Sinkgraven op linksback.”

“Dat is ook de belangrijkste verandering, denk ik. Met die twee heb je meer aanvallend ingestelde spelers. Dat kan er dan aantrekkelijker uitzien”, voegt hij er aan toe tegenover het Algemeen Dagblad. “Al is die vijfsecondenregel, waar iedereen het in het begin over had, weer een beetje verwaterd.”