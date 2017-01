‘Dat er geen vervangers komen voor Bazoer en Gudelj geeft vertrouwen’

Abdelhak Nouri ging zaterdag met de reserves van Ajax met 1-3 onderuit tegen Excelsior, maar de middenvelder kijkt toch met tevredenheid terug op het trainingskamp dat de Amsterdammers in Portugal belegden. Het toptalent denkt in de tweede seizoenshelft vaker de kans te krijgen dan voor de winterstop.

“Er spreekt vertrouwen uit dat er na het vertrek van Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj geen vervangers worden gehaald. Dat voelt goed, mede daardoor zit ik lekker in mijn vel”, doet hij uit de doeken tegenover De Telegraaf. “Ik wil me bewijzen in het eerste, maar dat gaat stap voor stap. Ik ben bij de selectie gekomen, kreeg mijn minuten en hoop nu op langere invalbeurten. Het brandt van binnen, maar ik weet er inmiddels goed mee om te gaan.”

Nouri maakte in de eerste seizoenshelft vooral zijn minuten bij Jong Ajax, al mocht hij ook een aantal keer proeven aan het grote werk in de hoofdmacht. Hij debuteerde in september in de bekerwedstrijd tegen Willem II in het eerste en deed daarna ook nog mee in de Eredivisie en de Europa League.