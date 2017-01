‘Ajax is toch het hoogste, lager denk ik niet aan’

Frank de Boer liet vorig jaar zomer de Eredivisie achter zich om bij Internazionale aan de slag te gaan. Het avontuur in het Giuseppe Meazza verliep echter niet zoals verwacht en na nog geen drie maanden kwam er al een einde aan zijn dienstverband bij i Nerazzurri. De ex-trainer van Ajax zit sindsdien thuis, al heeft hij nog geen enorme haast om weer ergens aan het werk te gaan.

“Na twee dagen kon ik al ergens aan de slag, maar ik begin het liefst vanaf volgend seizoen weer”, blikt hij terug tegenover De Telegraaf. “Er zijn vier, vijf clubs die aan me getrokken hebben of dat nog steeds doen, maar op dit moment kies ik voor mezelf. Ik weet nu dat een hele goede voorbereiding cruciaal is. Daarom wacht ik, denk ik, tot mei.”

Waar die nieuwe kans precies ligt, weet De Boer nog niet: “Engeland lijkt me het leukst. Ook qua taal. Dan heb je toch de meeste aanpassing nodig. China? Mwoah. De Bundesliga is mooi. Spanje trekt me ook”, voegt hij er tegenover het Algemeen Dagblad aan toe. De Eredivisie is wat dat betreft geen optie: “Ajax is toch het allerhoogste. Lager heb ik niet in mijn hoofd. Voor PSV en Feyenoord is Ajax nog te vers.”