Feyenoord-tiener laat zich zien: ‘Men begint vaak over mijn achternaam’

Dylan Vente zette afgelopen week zijn eerste serieuze stappen als profvoetballer. De zeventienjarige aanvaller maakte onderdeel uit van de selectie van Feyenoord voor het trainingskamp in Zuid-Spanje en kreeg zaterdag tot tweemaal toe speeltijd, in twee verschillende oefenwedstrijden van de Rotterdammers.

Vente deed 's ochtends mee in het oefenduel met Katwijk (4-1) en daarnaa mocht hij van Giovanni van Bronckhorst invallen tegen FSV Mainz 05 (0-2). "Je kunt maar eenmaal debuteren, maar twee optredens op één dag, het was een mooi slot van een prachtige week voor mij", zo erkent de aanvaller maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De tiener, die een contract tot medio 2019 heeft, hoopt stiekem op een officieel debuut in 2017.

Vente heeft zijn achternaam in ieder geval mee. De aanvaller is namelijk familie van Leen Vente; de broer van zijn opa die tussen 1936 en 1941 veel voor Feyenoord scoorde. Zo maakte hij de eerste treffer in De Kuip. "Mensen beginnen vaak over mijn achternaam en over Leen Vente, mijn vader heeft er ook over verteld", zo stelt de man van de legendarische achternaam. "Ik ben vooral blij dat ik nu deze kans krijg."