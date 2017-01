Klaassen geniet: ‘Een goeie gozer en ik kan het goed met hem vinden’

Het basiselftal van Ajax heeft een goed gevoel overgehouden aan het trainingskamp in Portugal. Het verblijf in het zuiden van Europa werd zaterdag afgesloten met een klinkende oefenzege op RB Leipzig, de nummer twee van de Bundesliga: 5-1. Daarmee tankte Ajax het vertrouwen dat de ploeg in de achtervolging op Feyenoord denkt nodig te hebben.

"Als we elke week zo spelen, verliezen we niks meer en worden we kampioen", zo vertelt Klaassen maandag in gesprek met De Telegraaf. De achterstand op de aartsrivaal uit Rotterdam-Zuid bedraagt vijf punten. "De uitslag en de manier waarop we hebben gevoetbald, hebben indruk gemaakt, denk ik. Het was gewoon hartstikke goed."

Klaassen benadrukt dat een wedstrijd als die van zondag bevestigt dat Ajax onder Peter Bosz, met een dergelijke speelwijze, op de goede weg is. De captain weet dat Ajax niet de resterende zeventien wedstrijden, negentig minuten lang, zo sterk zijn als tegen Leipzig. "Maar als we dit een uur of 75 minuten kunnen brengen, zijn we veel ploegen de baas." En dat is volgens hem de verdienste van Bosz. "Hij heeft een duidelijke voetbalvisie en daar sta ik achter. Peter is een goeie gozer en ik kan het goed met hem vinden. Eerlijk, open, dus fijn om mee te werken.”