‘Het is zo goed als rond, het is wachten op toestemming van PSV’

Jordy de Wijs hoopt zo snel mogelijk aan de slag te gaan bij Excelsior. De Rotterdamse club en PSV zijn in de afrondende fase van de gesprekken over een verhuur van de verdediger. De kans is aanwezig dat PSV een beslissing over een verhuur van De Wijs over de onderlinge wedstrijd van zaterdag heen tilt.

"Het is zo goed als rond. Ik ben eraan toe om in de Eredivisie te gaan spelen", zo vertelt De Wijs maandag in De Telegraaf. De verdediger van PSV had een goed gesprek met coach Mitchell van der en directeur Ferry de Haan. "Het is wachten op toestemming van PSV. Het liefst ga ik er zo snel mogelijk heen."

De Wijs, 22 jaar, speelde tot dusverre vier officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV en kwam dit seizoen in twaalf Jupiler League-duels van Jong PSV binnen de lijnen. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2019 met de regerend landskampioen.