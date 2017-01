Piqué opnieuw in de spotlights met gebaren: ‘Ik krijg steeds meer gelijk’

Gerard Piqué neemt nimmer een blad voor de mond en laat tegenwoordig ook niet na om met de nodige gebaren zijn standpunt duidelijk te maken. De verdediger van Barcelona hekelt de laatste weken de beslissingen van de arbiters, die in de optiek van Piqué steeds vaker in het voordeel van Real Madrid en in het nadeel van de Catalanen uitvallen.

Na het bekerduel met Athletic Club (2-1 verlies) baalde Piqué van het feit dat Barcelona niet twee strafschoppen mee kreeg en verwees hij naar de ogenschijnlijk makkelijke penalty die Real Madrid een dag eerder tegen Sevilla kreeg. "We weten allemaal hoe het gaat, het is de laatste tijd niet anders geweest. We willen voetballen en geen roulette spelen. Dat is wat de scheidsrechters veroorzaken."

Piqué kwam zondag na het uitduel met Villarreal (1-1) weer in het nieuws. Toen hij na het laatste fluitsignaal op het veld richting de kleedkamer liep, wees hij met zijn vinger naar de eretribune waar televisiebaas, en fervent 'Real Madrid-fan', Javier Tebas stond. "Heb je het gezien? Ja, jij, jij. Heb je het gezien?", om vervolgens zijn vinger naar zijn oog te brengen. Piqué verwees naar de handsbal van Bruno Soriano in het strafschopgebied. Daar had de scheidsrechterlijke leiding in het Estadio de la Cerámica geen oog voor.

Piqué sprak in de mixed zone over zijn uitlatingen van drie dagen geleden en zijn 'gesprek' met Tebas. "Mijn uitspraken? Daar mogen ze maandag naar kijken, als ze dat inderdaad van plan zijn", zo reageerde de centrumverdediger. "Ze verdoen hun tijd er alleen maar mee. Maar ze staan in hun recht. Natuurlijk sta ik nog steeds achter datgene wat ik heb gezegd. Ik krijg steeds meer gelijk. Aan wie mijn gebaren waren gericht? Aan degene die weet dat ik het tegen hem had."