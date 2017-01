Maandag, 9 Januari 2017

Ex-flop van Feyenoord voor miljoenen naar Watford

Raúl Jiménez zou de volgende speler kunnen zijn die valt voor de Chinese miljoenen. Ook Liverpool is nog in de race om de spits van Benfica vast te leggen. (Star on Sunday)

Steven N’Zonzi heeft een nieuw contract bij Sevilla naast zich neergelegd. De middenvelder staat in de belangstelling van Chelsea en Manchester City en heeft een afkoopsom van dertig miljoen euro in zijn contract staan. (The Sun)

Omar Elabdellaoui mislukte vier jaar geleden bij Feyenoord en speelt nu bij Olympiakos. De rechtsback zou de nu aandacht hebben getrokken van Watford en Hull City, die zes miljoen euro voor hem over zouden hebben. (The Sun)

West Ham United en AS Roma hebben een akkoord over Sofiane Feghouli. De aanvaller vertrekt de rest van het seizoen op huurbasis naar Rome, met een optie tot koop van acht à negen miljoen euro. (Corriere dello Sport)

Rodrigo Betancur maakt mogelijk deze maand al de overstap van Boca Juniors naar Juventus. Massimiliano Allegri zoekt naar een nieuwe impuls voor zijn middenveld en denkt aan de eerdere komst van de Argentijn. (Sky Italia)