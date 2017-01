Barcelona reageert op bericht uit Kroatië: ‘Nee, hij gaat niet naar City’

De afwezigheid van Ivan Rakitic in de wedstrijdselectie van Barcelona voor het LaLiga-duel met Villarreal (1-1) heeft het nodige losgemaakt. Jutarnji list, een dagblad uit Kroatië, verzekerde zondag plots dat de middenvelder op weg was naar Manchester City. Rakitic speelde op 3 december tegen Real Madrid zijn allerlaatste competitieduel.

Na het duel met Villarreal ontkrachtte Barcelona de berichtgeving uit Kroatië. "We zijn bezig met de gesprekken over een nieuw contract voor Rakitic", zo benadrukte vice-preses Jordi Mestre. "We zijn weg van Rakitic als voetballer en als persoon. Hij heeft een doorlopend contract en hij is speler van Barcelona." De huidige verbintenis van de 28-jarige Kroaat loopt medio 2019 af.

Luis Enrique kon ook niet veel met het bericht, al is hij degene die Rakitic sinds de Clásico alleen in twee bekerduels liet opdraven. "Rakitic naar Manchester City? Nee", zo benadrukte de oefenmeester van de regerend landskampioen. "Slechts een kwart van de berichten berust op waarheid. Het maakt niet uit waar het bericht vandaan komt, Engeland, Kroatië, Spanje... Ik maak de opstellingen en de wedstrijdselecties. Dat is mijn werk. Noem het maar zoals je wil."