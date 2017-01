‘Ik liep door het vliegveld van Londen en zag mezelf opeens levensgroot’

Massimiliano Allegri kan niets met de berichten dat hij vanaf komend seizoen mogelijk trainer van Arsenal zal zijn. De oefenmeester van Juventus zou niet meer op één lijn met het bestuur van de Italiaanse topclub zitten en daarnaast maar wat graag het takenpakket van Arsène Wenger in Londen willen overnemen, zo klinkt het al enkele weken.

"Ik studeer inderdaad Engels, maar dat doe ik al jaren", zo vertelde Allegri zondag met een grote glimlach, na de 3-0 overwinning op Bologna. "Het is ongelooflijk. Toen ik op een dag in Londen aankwam, samen met mijn dochter, liep ik door het vliegveld en opeens zag ik mezelf levensgroot op de voorkant van een krant. Ik zou de nieuwe trainer van Arsenal worden."

"Ik kon mijn ogen niet geloven. Dat moest die dag in Londen per se op de voorpagina verschijnen..." Het contract van de oefenmeester loopt sowieso nog tot medio 2018, na zijn contractverlenging in mei 2016. "Ik ben erg gelukkig bij Juventus en wil erg graag blijven, net zolang totdat ze me eruit schoppen."