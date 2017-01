Sublieme vrije trap van Messi redt Barcelona in Vila-real

Lionel Messi heeft zondagavond ternauwernood een nederlaag van Barcelona kunnen voorkomen. Dankzij een magistrale vrije trap van de Argentijn kon het team van Luis Enrique nipt gelijkspelen bij Villarreal, in het kader van de zeventiende speeldag van LaLiga. Nicola Sansone maakte het openingsdoelpunt in het Estadio de la Ceramica, de sinds zondag nieuwe naam van het stadion van Villarreal. Barcelona heeft nu vijf punten minder dan koploper Real Madrid, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

In een intense eerste helft was Barcelona volop aan de bal. Met name Andrés Iniesta had het op zijn heupen, maar zijn ploeggenoten zaten niet op een lijn met de spelmaker. Villarreal benutte zijn mogelijkheden optimaal en had enkele goede kansen in de eerste 45 minuten. Een inzet van Jonathan dos Santos, na voorbereidend werk van Jaume Costas, had een beter lot verdiend en na een goede individuele actie schoot de rappe Sansone recht in de handen van doelman Marc-André ter Stegen.

Barcelona had ook uitzicht op een openingsdoelpunt, maar Sergio Asenjo keepte een goede wedstrijd. De doelman van el Submarino Amarillo hield al vroeg Neymar van het scoren af en 'keek' halverwege de eerste helft een inzet van de Braziliaan naast. De meest cruciale redding van Asenjo was echter op slag van rust. Na een hoekschop van Neymar zette Lionel Messi bij de eerste paal zijn hoofd tegen de bal en kon Asenjo nipt voorkomen dat de Catalanen met een voorsprong de rust ingingen.

Een zeer belangrijk moment, daar Villarreal vier minuten na de onderbreking de leiding nam. Na een goede actie van Alexandre Pato kreeg Sansone de bal en hij schoot het leer nauwkeurig op diagonale wijze achter Ter Stegen: 1-0. Barcelona liet zich vervolgens niet onbetuigd, maar de gebrekkige afronding speelde los Azulgrana parten. Neymar schoot in een goede positie recht in de handen van Asenjo en zelfs een drie-tegen-twee-situatie kon door Luis Suárez niet worden verzilverd.

Luis Enrique opteerde voor de entree van Arda Turan en Jordi Alba, op de plaats van André Gomes en Lucas Digne. Hoe Barcelona het ook probeerde, een nederlaag in Vila-real leek onvermijdelijk. Messi raakte de paal en de scheidsrechterlijke leiding zag niet hoe Bruno Soriano in het strafschopgebied de bal met zijn hand raakte. Luttele minuten later zag de leidsman ook een handsbal van Javier Mascherano over het hoofd. Eén minuut voor tijd liet Messi wederom zien hoe belangrijk hij is voor Barcelona. Asenjo had werkelijk niets in te brengen tegen een vrije trap in de linkerkruising: 1-1.