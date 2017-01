Juve niet bezorgd om interesse Barça en Real: ‘Waar zou hij gelukkiger zijn?'

Juventus was zondagavond te sterk voor Bologna, ondanks dat Patrice Evra niet in de selectie zat. De absentie van de vleugelverdediger versterkte de geruchten over zijn toekomst: Evra zou een aanbieding van Valencia op zak hebben en wordt ook gelinkt aan zijn ex-club Manchester United. Directeur Beppe Marotta houdt rekening met een vertrek van Evra, maar Paulo Dybala blijft volgens de bestuurder in Turijn.

Marotta benadrukt in gesprek met Mediaset wel dat Evra nog 'gewoon' bij Juventus speelt. Zijn afwezigheid tegen Bologna was volgens de beleidsbepaler een beslissing met wederzijds goedvinden. "Hij denkt na over zijn toekomst. Het is alleen maar logisch dat hij een moment van bezinning neemt", vindt Marotta. "Zijn contract loopt in juni af en hij gaat richting de 36 jaar. We zien het volgende week wel. Ik denk niet dat we een vervanger nodig zullen hebben, omdat we het met Kwadwo Asamoah en Federico Mattiello intern kunnen opvangen."

Dybala, dit seizoen goed voor vier doelpunten in elf duels, staat naar verluidt in de belangstelling van Barcelona en Real Madrid. Juventus zou de 23-jarige international op 150 miljoen euro hebben getaxeerd. "Ik heb geen telefoontjes gehad", laat Marotta weten. "Hij ligt hier nog meerdere jaren vast. Een paar maanden geleden vroeg Dybala aan zijn zaakwaarnemers om te regelen dat zijn salaris omhoog gaat. Dat was terecht. We maken ons geen zorgen over een vertrek. Juventus is een van de beste teams ter wereld. Het is een eindstation, geen opstapje. Waar zou hij gelukkiger kunnen zijn?"