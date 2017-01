NEC-aanvoerder op weg naar buitenland: ‘Ik kan er nog niks over zeggen’

Gregor Breinburg lijkt NEC deze maand te verlaten. De aanvoerder, die dit seizoen nog geen minuut miste in de Eredivisie, gaat volgens de Gelderlander 'zeer waarschijnlijk' naar een buitenlandse club. NEC onderhandelt momenteel met de nog onbekende geïnteresseerde partij.

Het contract van Breinburg in Nijmegen loopt door tot medio 2018, dus moet er een transfersom worden betaald. NEC is naar verluidt niet van plan om medewerking te verlenen, zolang er nog geen geschikte vervanger is gevonden. De linksbenige middenvelder, bezig aan zijn derde seizoen bij NEC, wil zelf nog niets kwijt over zijn toekomst.

"Er speelt wel wat, verder kan ik er niet veel over zeggen", geeft Breinburg aan vanuit Marbella, waar NEC een trainingskamp heeft belegd. "Ik focus me volledig op NEC. Ik ben een topsporter. Zolang er niets officieel is en de clubs er niet uit zijn gekomen, speel ik hier."