Özil maakt voorwaarde bekend: ‘Ik wil weten hoe zijn toekomst eruitziet’

Mesut Özil is bereid om zijn contract bij Arsenal te verlengen, maar wil eerst weten wat de plannen van Arsène Wenger zijn. De oefenmeester heeft een aflopend contract en het is nog onduidelijk of beide partijen met elkaar verdergaan. Özil wacht op het antwoord van Wenger, voordat hij zijn krabbel zet.

"Ik ben heel, heel gelukkig bij Arsenal. Ik heb de club laten weten dat ik klaar ben om een nieuw contract te tekenen. De supporters willen dat ik blijf, dus het is aan Arsenal", vertelt de Duitse middenvelder aan Kicker. "Maar de club weet dat ik hier bovenal dankzij Arsène Wenger ben. Hij heeft me hierheen gehaald en hij is degene die vertrouwen in mij heeft. De club weet ook dat ik duidelijk wil hebben hoe de toekomst van de trainer eruitziet."

Özil, wiens verbintenis tot medio 2018 loopt, heeft geen boodschap aan Thierry Henry. De clublegende van the Gunners vindt dat Alexis Sánchez en Özil de club 'gijzelen' met hun contracteisen. "Iedereen heeft het recht om te zeggen wat hij wil. Dat interesseert mij verder niet. Oud-spelers of andere personen weten niet wat de club en ik daadwerkelijk bespreken", countert de international.