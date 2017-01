Van Ginkel schiet heerlijk raak voor PSV: ‘Hij zat er wel aardig in, ja’

De rentree van Marco van Ginkel in het tenue van PSV bleef zondag niet onopgemerkt. De middenvelder nam een van de doelpunten in de vriendschappelijke overwinning op SC Freiburg voor zijn rekening: 2-1. De huurling van Chelsea schoot met een fraaie knal de 1-0 op het scorebord en legde daarmee de basis voor de zege.

"Hij zat er wel aardig in, ja. Ik heb voor de winterstop al vier wedstrijden gespeeld en voelde daarin al dat het steeds beter ging", zo vertelde Van Ginkel in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De middenvelder erkende dat hij aan het einde ietwat vermoeid was, maar dat hij het toch negentig minuten heeft kunnen volhouden. De vermoeidheid kan ook te maken hebben met het feit dat PSV op bepaalde dagen tweemaal trainde.

Van Ginkel kijkt uit naar de tweede seizoenshelft. "Ik heb niet direct een voorkeur voor een positie of type middenveld, maar in mijn carrière wel meestal op een middenveld met drie spelers gestaan. De trainer bepaalt hoe het ingevuld wordt."