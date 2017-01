‘Weet niet hoeveel mensen er wonen, maar heel Plymouth stond voor het doel’

Liverpool bleef zondag in de derde ronde van de FA Cup steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Plymouth en moet zodoende op herhaling tegen de vierdedivisionist. Jürgen Klopp stuurde een erg jeugdig elftal de wei in, maar heeft geen spijt van die beslissing. "Ik vond het geen fout", oordeelt Klopp na afloop bij Sky Sports.

"We maakten wel fouten op het veld. Zo gaat het: de spelers zijn verantwoordelijk voor de goede dingen, ik voor de slechte. Ik heb er geen problemen mee om honderd procent van de verantwoordelijkheid op me te nemen", aldus Klopp, om er tegenover de BBC aan toe te voegen dat het resultaat mogelijkerwijs hetzelfde was geweest met de A-keus. "Dat is niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk. Voor de jongens was het een goede ervaring. Het is niet eenvoudig om een wedstrijd als deze opwindend te maken. Met een jonge ploeg is dat lastig."

In gesprek met BT zegt de oefenmeester bovendien dat hij niet gefrustreerd is door het gelijkspel. "Zo zit voetbal in elkaar. Plymouth verdiende het gelijkspel en de replay", stelt Klopp. "We begonnen goed, maar we raakten ongeduldig en probeerden het te forceren. Deze ploeg kan zoveel beter. Nu ga ik voor het eerst in mijn leven naar Plymouth. Ik weet niet hoeveel mensen daar wonen, maar het voelde alsof de hele stad in het zestienmetergebied was."