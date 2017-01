Bacca laat San Siro juichen en maakte einde aan eigen negatieve reeks

AC Milan heeft zondagavond goede zaken gedaan in de strijd om een Europees ticket. De overwinning van het team van Vincenzo Montella op Cagliari kwam echter moeizaam tot stand. Carlos Bacca maakte vlak voor tijd de winnende treffer: 1-0. AC Milan klimt daardoor naar de vijfde plek , met twee punten achterstand op de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League.

De start van AC Milan mocht er zijn, met kansen voor Alessio Romagnoli en Bacca in de eerste twee minuten. Cagliari kon alleen maar tegenhouden en kwam niet verder dan een inzet van Nico Barella. Gianluigi Donnarumma, die zijn vijftigste wedstrijd als Rossonero keepte, reageerde attent op de inzet. Hoewel de thuisploeg goede intenties had, slaagde het team van Montella er voor rust niet in om een gaatje in de defensie van Cagliari te vinden.

In de tweede helft veranderden de verhoudingen niet. Het ontbrak Milan echter opnieuw aan daadkracht en creativiteit om het scorebord in beweging te krijgen. Ofschoon de thuisploeg bleef ploeteren, bleven de drie punten toch in het San Siro. Bacca verzilverde enkele minuten voor tijd voorbereidend werk van invaller Gianlupa Lapadula en maakte daarmee een einde aan een doelpuntendroogte van 98 dagen. Daarna kreeg Bruno Alves nog een rode kaart, voor het neerhalen van de doorgebroken Bacca.