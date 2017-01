Tottenham Hotspur breekt paarse muur pas na wisselbeurt van Janssen

Tottenham Hotspur is zondag doorgedrongen tot de vierde ronde van de FA Cup. De Londenaren hadden zeventig minuten lang moeite met Aston Villa, maar wonnen uiteindelijk wel met 2-0 van de Championship-club. Vincent Janssen deed zestig minuten mee en kon geen indruk maken op White Hart Lane.

Mauricio Pochettino haalde Janssen naar de kant ten faveure van Dele Alli. De aanvallende middenvelder, in zijn laatste vier wedstrijden goed voor zeven doelpunten, moest met zijn creativiteit voor een opening zorgen, maar het waren Heung-Min Son en Ben Davies die het verschil maakten. Tot de 1-0 wist Tottenham zich geen raad met de paarse muur uit Birmingham. De ploeg van Pochettino had weliswaar het overwicht, maar creëerde te weinig goede mogelijkheden. Een van de eerste serieuze kansen was op slag van rust. Na samenspel tussen Son en Janssen wilde de Zuid-Koreaan uithalen, maar het uitgestoken been Jordan Amavi bepaalde anders. Het wegwerken van Amavi leverde vervolgens bijna een eigen doelpunt op.

Het georganiseerde Aston Villa, dat twaalfde staat in de Championship, hield ook in de tweede helft aanvankelijk stand. Son hielp vijf minuten na rust een goede kans om zeep en vond na een uur keeper Sam Johnstone op zijn pad, na een uithaal. De wedstrijd kwam tot leven en na een uur meldden ook de bezoekers zich eens. Goed ingrijpen van Toby Alderweireld en Cameron Carter-Vickers voorkwam doelpunten van Alan Hutton en Gabriel Agbonlahor. Het was uiteindelijk Tottenham dat de score opende. Ben Davies kopte knap binnen na een voorzet van Georges-Kévin N'Koudou. Son maakte er 2-0 van: hij stond volledig vrij in het strafschopgebied en werd gevonden door Moussa Sissoko.