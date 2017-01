Van Ginkel viert rentree met fraaie knal tijdens afsluiter tegen SC Freiburg

PSV heeft het trainingskamp in Zuid-Spanje op positieve wijze afgesloten. De regerend landskampioen herpakte zich zondag na de 4-1 nederlaag tegen Borussia Dortmund van een dag eerder. PSV won met 2-1 van SC Freiburg, mede dankzij een doelpunt van Marco van Ginkel. De huurling droeg voor het eerst sinds mei 2016 weer het shirt van PSV.

Van Ginkel kreeg direct een basisplaats van Phillip Cocu. Daniel Schwaab, tussen 2006 en 2009 op de loonlijst bij de nummer acht van de Bundesliga, zat op de bank. In de eerste helft gebeurde weinig voor beide doelen. PSV kwam niet veel verder dan een poging van Steven Bergwijn, die na een solo stuitte op keeper Rafal Gikiewicz, en een schot van Van Ginkel. De middenvelder was Gikiewicz in de tweede helft wel te slim af. Van afstand vuurde de teruggekeerde Chelsea-huurling de bal hard in de rechterhoek.

De wedstrijd brandde los en het duurde slechts een paar minuten voordat PSV de marge verdubbelde. Florian Jozefzoon mocht zelf afronden na een rush. Doelman Remko Pasveer hield de nul, want hij werd na zeventig minuten afgelost door Luuk Koopmans en de 23-jarige doelman moest de bal al gauw uit het net vissen. Een prachtige volley van Maximilian Philipp betekende de eindstand in Algeciras. Het werd in de slotminuut nog bijna 2-2, maar Koopmans bracht uitstekend redding op een schot van dichtbij.