Blind krijgt de wind van voren: ‘Geen lijn te ontdekken, hij is ongeschikt'

Gertjan Verbeek is als trainer werkzaam bij het Duitse VfL Bochum en verschijnt daarnaast met enige regelmaat in televisieprogramma's en op discussiefora. Zaterdagavond was de oefenmeester te gast in Eibergen, waar hij de vloer aanveegde met bondscoach Danny Blind.

"Ik kan geen enkele lijn in zijn wijze van het selecteren van spelers en in de speelwijze van het team ontdekken. Hij is ongeschikt", zo tekende Berkelland Nieuws op. Verbeek gaf tijdens dezelfde avond ook aan ooit graag aan de slag te gaan bij FC Twente.

Blind heeft het Nederlands elftal sinds medio 2015 onder zijn hoede en slaagde er niet in Oranje naar het EK in Frankrijk te leiden. Momenteel poogt de nationale ploeg zich te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland; in een poule met onder meer Frankrijk en Zweden staat Nederland vooralsnog op een tweede plaats.