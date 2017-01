Chelsea herstelt zich tegen derdedivisionist van zeldzame nederlaag

Chelsea incasseerde woensdag tegen Tottenham Hotspur na dertien competitiezeges weer eens een nederlaag, maar heeft zich zondag herpakt in de derde ronde van de FA Cup. The Blues hadden weinig moeite met League One-club Peterborough United: 4-1. Een smet op de zege was een directe rode kaart voor John Terry, die liefst drie van de laatste zes rode kaarten van Chelsea op zijn naam schreef.

Antonio Conte koos niet voor zijn sterkste formatie, maar stelde wel voldoende ervaren spelers op om ervoor te zorgen dat Peterborough geen probleem mocht zijn. Toch waren de bezoekers binnen zeven minuten bijzonder dicht bij een doelpunt: Lee Angol mocht uit kansrijke positie richting doel koppen en Asmir Begovic moest een cruciale redding verrichten. Niet veel later greep Chelsea de leiding. The Blues, die in 1965 (5-1) en 2001 (5-0) ook al veel te sterk waren voor Peterborough in de FA Cup, kwamen dankzij een fraai doelpunt van Pedro op voorsprong. Doelman Luke McGee had nog wel een antwoord op een uithaal van Nathaniel Chalobah, maar was kansloos toen Pedro in de rebound prachtig raak krulde in de kruising.

Diezelfde Pedro miste vervolgens een gigantische kans, door vanaf vijf meter de lat te raken, maar dankzij Michy Batshuayi stond het bij rust toch 2-0. De Belg, die voor het eerst sinds 23 augustus weer eens negentig minuten volmaakte in een officieel duel, kreeg de bal vlak voor rust voor zijn voeten op aangeven van Ruben Loftus-Cheek. Batshuayi nam aan in het strafschopgebied en volleerde raak. De definitieve beslissing volgde kort na de onderbreking. Pedro trok vanaf de linkerflank naar binnen en bediende Willian, die vanaf de rand van het strafschopgebied de rechterhoek uitzocht. Gaandeweg de tweede helft speelde de regen een steeds grotere rol. De spelers van beide ploegen opereerden voorzichtig op het gladde veld.

Dat gold overigens niet voor Terry. De aanvoerder koos ervoor om Angol neer te halen, die anders vrij kon afstormen op Begovic. Het kwam Terry op een directe rode kaart te staan. Peterborough rook een kans en maakte enkele minuten daarna de aansluitingstreffer. Angol was opnieuw belangrijk: hij leverde de assist aan Tom Nichols. Van dichtbij werkte Nichols de 3-1 tegen de touwen. Het zou slechts voor de statistieken zijn, want Chelsea liet zich niet van zijn stuk brengen en bracht de marge met tien man terug naar drie doelpunten. Batshuayi ontfermde zich rond de zestienmeterlijn over de bal en speelde Pedro aan. Diens afstandsschot was keeper McGee te machtig. Chelsea deed het vervolgens rustiger aan.