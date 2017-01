Bosz telt dagen af: ‘Spelers van Ajax staan op de radar van grote clubs’

Peter Bosz erkent dat het niet ondenkbaar is dat Ajax nog deze maand afscheid zal nemen van enkele dragende spelers. De keuzeheer bereidt zich momenteel met zijn team voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie, maar kijkt reeds reikhalzend uit naar einde van de transferperiode.

"Er kunnen in januari nog dingen gebeuren", vertelt Bosz zondag in gesprek met De Telegraaf. "Dat is het lot van een club en een trainer. En ik denk dat spelers van Ajax altijd op de radar van grote clubs staan." Concrete namen noemde de oefenmeester niet.

"Maar gelukkig hebben wij daar ook wel een en ander in te zeggen", zo verzekert Bosz, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst. "Als je een speler niet wilt laten gaan, gaat er niemand weg. En op bepaalde posities doen jongens het zo goed dat je liever niet wil dat ze een transfer maken."