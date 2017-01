Roma wint door eigen doelpunt, Immobile de held van Lazio

AS Roma blijft in het spoor van koploper Juventus. De Romeinen wonnen nipt op bezoek bij Genoa en verkleinen het gat met de koploper tot een punt, met twee wedstrijden meer gespeeld. Ook stadgenoot Lazio won, met hangen en wurgen van degradatiekandidaat Crotone.

Genoa-AS Roma 0-1

AS Roma heeft geen fout gemaakt in de achtervolging op koploper Juventus, dat zondagavond in actie komt tegen Bologna. De Romeinen wonnen op bezoek bij Genoa nipt en een bij de enige treffer van de middag was een rol weggelegd voor Kevin Strootman, die negentig minuten meedeed bij Roma. Na 35 minuten spelen werd een voorzet van de Nederlandse middenvelder door de verdediging slecht weggewerkt. De bal viel voor de voeten van Bruno Peres, wiens inzet via Genoa-verdediger Armando Izzo in het doel verdween. Ondanks kansen over en weer kwam er in de tweede helft geen verandering meer in de stand en dat was vooral te danken aan AS Roma-doelman Wojciech Szczesny, die met enkele puike reddingen de gelijkmaker voorkwam.

Lazio-Crotone 1-0

Lazio blijft in de Serie A in het spoor van nummer drie Napoli. i Biancocelesti worstelden zich in extremis langs laagvlieger Crotone. Ciro Immobile zorgde op het laatste moment voor de verlossende treffer. Overigens had Lazio al na een half uur spelen op voorsprong moeten staan, toen de ploeg een strafschop kreeg. Lucas Biglia schoot echter vanaf elf meter op de lat. Bij de thuisploeg speelden Stefan de Vrij en Wesley Hoedt negentig minuten mee, terwijl Ricardo Kishna een kwartier voor tijd in mocht vallen.