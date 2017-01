‘Guardiola heeft het zwaarder dan gedacht, er bestaan geen walk-overs’

Manchester City-manager Josep Guardiola maakte recentelijk na afloop van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Burnley een zichtbaar gefrustreerde indruk. De oefenmeester reageerde gepikeerd op een vraag van een journalist, hetgeen uiteindelijk leidde tot een ongemakkelijk interview. Analist Alan Shearer kan begrip opbrengen voor het gedrag van Guardiola en erkent dat de Spanjaard het lang niet altijd even gemakkelijk heeft in zijn eerste seizoen in de Premier League.

"Ik begrijp zijn toon na afloop van wedstrijden, omdat trainers soms nou eenmaal gefrustreerd zijn", zegt Shearer tegen de BBC. "Binnen twee of drie minuten na het laatste fluitsignaal word je voor de camera’s verwacht." Guardiola zwaait sinds afgelopen zomer de scepter bij City en heeft het lastig in de Engelse titelrace: de achterstand op koploper Chelsea bedraagt reeds zeven punten.

"Hij ondervindt dat de Premier League een moeilijke competitie is. Er zijn zes teams die in potentie kampioen kunnen worden en er bestaan geen walk-overs", zo vervolgt de voormalig topspits. ''Ik denk dat dat het verschil is met de competities waarin hij eerder werkzaam is geweest. Het valt Guardiola waarschijnlijk zwaarder dan dat hij had gedacht."