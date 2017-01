Liverpool moet op herhaling tegen vierdedivisionist

Liverpool heeft in de FA Cup een replay nodig tegen Plymouth Argyle. The Reds voetbalden zich niet langs de muur van de vierdedivisionist en bleven steken op 0-0. Dat betekent dat Liverpool binnen enkele weken een replay in Plymouth moet spelen, een extra wedstrijd in het toch al drukke schema.

Jürgen Klopp bracht in het treffen met Plymouth een erg jeugdig elftal in het veld. Van zijn vaste kern stonden alleen Loris Karius, Lucas Leiva, Alberto Moreno, Emre Can en Divock Origi aan de aftrap. De bezoekers, normaal uitkomend in de League Two, waren met duidelijke bedoelingen naar Liverpool gekomen. Plymouth trok vanaf het eerste fluitsignaal een muur op, die door de thuisploeg amper te slechten was. Weliswaar hadden the Reds in de eerste 45 minuten wel maar liefst 81 procent van het balbezit, tot echt grote kansen leidde het niet. Divock Origi trof na twintig minuten het net, maar die treffer werd geannuleerd wegens een overtreding van de Belgische spits.

Ook na rust lukte het Liverpool maar mondjesmaat om Plymouth-doelman Luke McCormick testen. Met het inbrengen van Daniel Sturridge, Roberto Firmino en Adam Lallana hoopte Klopp zijn ploeg van aanvallende impulsen te voorzien. De defensie van Plymouth gaf echter nauwelijks een krimp. Sturridge was met een schot nog dichtbij een verlossende treffer, maar die inzet ging net naast. Ook Connor Smith maakte de Plymouth-supporters in de slotseconden nog aan het schrikken door de bal bijna in eigen doel te werken. Met het 0-0 gelijkspel speelt het huidige elftal van Plymouyh Argyle zich in de geschiedenisboeken. In de vijf eerdere ontmoetingen tussen beide clubs werd door the Pilgrims nog nooit de nul gehouden.