Open sollicitatie Verbeek: ‘Ik zou best trainer van FC Twente willen zijn’

Gertjan Verbeek was in Nederland actief als trainer bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord en AZ, alvorens hij in 2013 koos voor een avontuur over de grens. De oefenmeester zwaaide één seizoen de scepter bij 1. FC Nürnberg en is inmiddels werkzaam voor VfL Bochum, dat op het tweede niveau in Duitsland acteert. Verbeek koestert nog altijd de wens om op een dag bij FC Twente coach te worden.

"Ik zou best trainer van FC Twente willen zijn", zo zei de 54-jarige oefenmeester dit weekeinde tijdens een forumavond in Eibergen, opgetekend door Berkelland Nieuws. "Als jongetje woonde ik bij meerdere spelers van het eerste elftal van Twente in de straat. Een deel van mijn hart ligt nog steeds bij die club."

De kans dat Verbeek op korte termijn de overstap naar de Grolsch Veste zal maken, lijkt op dit moment overigens niet bijster groot. René Hake is de huidige eindverantwoordelijke bij Twente en zijn contract met de Enschedeërs loopt nog tweeënhalf jaar door. Verbeek zelf ligt nog tot medio 2018 vast bij Bochum.