Arsenal wil ver gaan voor Serie A-sensatie: ‘Hebben het bod ontvangen’

Arsenal heeft verregaande interesse in Andrea Belotti en naar verluidt is er door de Londense clubs zelfs als een officieel bod van 65 miljoen euro gedaan op de aanvaller van Torini. Gianluca Petrachi, technisch directeur van de Italiaanse club, bevestigt de aanbieding zondagmiddag.

"Ja, we hebben het ontvangen, maar het doet absoluut geen recht aan de waarde van de speler", vertelt de beleidsbepaler desgevraagd aan Sky Sport Italia. "Op dit moment is er geen sprake van een vertrek. We willen van hem genieten en zien later wel wat er gebeurt."

Belotti scoorde dit seizoen al veertien keer voor Torino en maakte onlangs zijn debuut voor de nationale ploeg van Italië. De spits beschikt over een speciale clausule in zijn contract: geïnteresseerde clubs kunnen hem voor honderd miljoen euro los weken. Bekend is niet of er een nieuw bod van Arsenal gaat komen op de belofte; niet eerder betaalden the Gunners meer dan vijftig miljoen euro voor een speler.