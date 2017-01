Neville kiest beste speler uit Premier League: ‘Hij herinnert me aan Beckham’

Ruim zeventig miljoen euro telde Manchester City anderhalf jaar geleden neer om Kevin de Bruyne los te weken bij Wolfsburg, maar de middenvelder heeft de verwachtingen tot op heden behoorlijk ingelost, zo is het oordeel van Phill Neville. De oud-speler van Manchester United en Everton komt superlatieven tekort voor de 25-jarige Belg, die volgens de analist op dit moment de beste speler in de Premier League is.

''Hij heeft zijn spel naar een nieuw niveau getild'', zegt Neville op de website van de Premier League. "Ik zag hem spelen op Old Trafford (tegen Manchester United, red.) en hij was sensationeel. Zijn houding is goed en ik houd van de manier waarop hij zich over het veld beweegt, zijn uithoudingsvermogen."

"De manier waarop hij de standaardsituaties verzorgt, herinnert me aan David Beckham", vervolgt Neville, die in zijn periode als voetballer jarenlang samenspeelde met de voormalig specialist. ''Hij gaat erop uit om voetbal te spelen, hij simuleert niet en is een in het oog springende speler.'' De Bruyne was dit seizoen in negentien competitiewedstrijden voor City betrokken bij elf doelpunten: negen keer fungeerde hij als aangever, scoren deed hij tweemaal.