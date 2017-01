Feyenoorder schikt zich in reserverol: ‘Niet makkelijk, wel een uitdaging’

Door de komst van Nicolai Jörgensen bij Feyenoord is Michiel Kramer dit seizoen naar de bank verwezen. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikt de spits vooral als breekijzer en dat is niet een rol die Kramer in het begin van het seizoen voor zichzelf in gedachten had.

“Natuurlijk vreet het aan me, maar het gaat niet om mij. Op dit moment zijn de minuten schaars en zo is het gewoon. Tijdens de minuten die ik maak moet ik me gewoon laten zien”, zegt Kramer tegen RTV Rijnmond. De spits kreeg afgelopen zomer te maken met concurrentie van Nicolai Jörgensen. De Deen presteert uitstekend bij Feyenoord en maakte twaalf doelpunten in de Eredivisie.

“Ik ben daar juist blij mee, want Nicolai is gewoon een goede gozer. Het gaat ook goed met Feyenoord, dus eigenlijk heb ik niet zoveel te zeggen”, vertelt de reservespits van de Rotterdammers, die dit seizoen tweemaal scoorde. “We staan bovenaan, scoren veel en krijgen weinig doelpunten tegen. Alles gaat goed. Ik weet hoe het werkt en dat vind ik ook niet erg, maar iedere voetballer wil spelen en ik dus ook. Ik wil dat we kampioen worden en dat betekent dat ik me gewoon moet schikken in de rol die ik heb. Dat is niet makkelijk, maar wel een uitdaging.”