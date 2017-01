Felipe Melo definitief terug naar Brazilië: ‘Om de prijzen spelen’

Felipe Melo keert definitief terug naar Brazilië. De middenvelder verlaat Internazionale en tekent in zijn vaderland voor drie seizoenen bij Palmeiras. Met zijn terugkeer naar Brazilië gaat er naar eigen zeggen ‘een droom in vervulling’ voor de 22-voudig international.

“Ik voel me vereerd en dank God voor deze kans om voor zo’n grote club te spelen als Palmeiras”, laat Felipe Melo op de website van de club weten. “Ik was verrast door de warmte van het publiek. Al voordat mijn komst officieel gaven ze me het gevoel dat ik onderdeel was van de club. Dat maakte het verschil. Ik ben hier gekomen om wat toe te voegen aan Palmeiras, om te helpen en om geholpen te worden.”

“Als jonge spelers heb ik al wat prijzen in Brazilië gewonnen. Nu kom ik terug om met Palmeiras om die prijzen te spelen als een grote speler”, besluit de 33-jarige middenvelder. Felipe Melo kende in Europa een imposante carrière, die hem onder meer langs Fiorentina, Juventus, Galatasaray en Internazionale leidde.