De Boer: 'Het is niet gezegd dat het huidige Nederlands elftal veel minder is’

Voor het Nederlands elftal gaat eind maart de WK-kwalificatie verder met een uitwedstrijd tegen Bulgarije. Frank de Boer heeft vertrouwen in de huidige selectie en is optimistisch over de kansen om het WK in Rusland te bereiken, zo laat hij op de website van de KNVB weten.

“Nederland zit in een sterke poule en het wordt duidelijk vechten om de tweede plek. Het zal best lastig worden ons te plaatsen voor het WK, dus we zullen er extra hard aan moeten trekken”, zegt de 112-voudig international. Hij verwacht dat de eerstvolgende wedstrijd in en tegen Bulgarije cruciaal zal worden. “Ik hoop dat we die wedstrijd ruimschoots gaan winnen en dat het een start is van een mooie reeks. Het moet allemaal op zijn plek vallen.”

De Boer ziet in de kwalificatiereeks met name een belangrijke rol weggelegd voor Arjen Robben. “Zijn aanwezigheid scheelt echt een slok op een borrel. Hij boezemt altijd angst in bij de tegenstander. Laten we hopen dat hij fit is en de kar weer kan trekken, dan heb ik er alle vertrouwen in met de huidige selectie”, stelt De Boer, die zelf in een zogenaamde ‘gouden generatie’ speelde.

“Of wij nu zoveel betere talenten waren, weet ik niet. Wel denk ik dat we een goede mix hadden van snelheid en voetbalgogme. Je ziet dat er uit onze selectie veel voetbaltrainers zijn voortgekomen, dat zegt veel over een ploeg”, herinnert de oud-trainer van Ajax en Internazionale zich. “Oh nee, het is niet gezegd dat het huidige Nederlands elftal veel minder is. Ik heb heel veel vertrouwen in Danny Blind. Wanneer je de lijn kunt doortrekken met een Sneijder, Strootman, Robben en bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum die het heel goed doet bij Liverpool, dan kunnen we een heel goed Nederlands elftal op de been brengen dat zich zonder kleerscheuren kwalificeert voor het WK.”