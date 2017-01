Wolfsburg stelt nieuwe technisch directeur aan: ‘Enorme uitdaging’

VfL Wolfsburg heeft een nieuwe technisch directeur gevonden. Olaf Rebbe was al werkzaam bij de Duitse club en wordt nu doorgeschoven als opvolger van Klaus Allofs, die vorige maand ontslagen werd. De 38-jarige Rebbe was afgelopen maand al betrokken bij de transfers.

“De beslissing om alle sportgerelateerde verantwoordelijkheden over te dragen aan Olaf Rebbe zal misschien gezien worden als dapper, maar wij vinden het de beste oplossing. Olaf heeft een groot netwerk in het voetbal, hij werkt minutieus en is zich bewust van zijn kunnen”, zegt Wolfgang Hotze namens het bestuur van Wolfsburg op de website van de club.

“Het is een enorme uitdaging voor me en ik ben blij die te kunnen aangaan. De club en de stad hebben een speciale plaats in mijn hart en samen gaan we een hoop voor elkaar krijgen”, vertelt Rebbe zelf over zijn nieuwe baan. Zijn voorganger Klaus Allofs werd begin december ontslagen wegens de tegenvallende sportieve resultaten. Daarnaast verweet het bestuur de voormalig Duits international een aantal slechte transfers, omdat spelers als Julian Draxler, Dante, Max Kruse en André Schurrle mislukten in Wolfsburg.