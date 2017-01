Perisic met twee doelpunten goud waard voor Internazionale tegen Udinese

Internazionale heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Udinese. De grote man aan de kant van de club uit Milaan was Ivan Perisic. Met twee doelpunten bezorgde hij zijn ploeg drie belangrijke punten.

Udinese kwam goed uit de startblokken. De thuisploeg kwam na zeventien minuten spelen aan de leiding door een fraai doelpunt van Jakub Jankto. Op aangeven van Samir Caetano Santos schoot de twintigjarige middenvelder hard raak. Een minuut later ontsnapte Inter aan een nog grotere achterstand, toen Rodrigo de Paul de lat raakte. Duván Zapata leek in de 31ste minuut alsnog de 2-0 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege een overtreding van Cyril Théréau op Miranda.

Op slag van rust deed Inter wat terug. Geheel tegen de verhouding in tekende Ivan Perisic voor de gelijkmaker. Het voorbereidende werk was van Mauro Icardi. Ondanks een zwakke eerste helft, ging Inter toch met een goed gevoel de kleedkamer in. Udinese kreeg in het tweede bedrijf mogelijkheden om opnieuw de leiding in de wedstrijd te nemen, maar haalde de trekker niet over. Aan de andere kant deed Perisic dat vlak voor tijd wel. Vanuit een vrije trap van João Mario kopte de Kroaat snoeihard de winnende tegen de touwen.