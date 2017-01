PSV’er relativeert oefennederlaag: ‘Ploeg van wereldklasse’

PSV leed zaterdag een behoorlijke oefennederlaag tegen Borussia Dortmund. De Duitsers wonnen in het Spaanse La Linea met 4-1 van de Eindhovenaren. Volgens Davy Pröpper moet er niet te zwaar getild worden aan het resultaat in de oefenwedstrijd, zo zegt hij tegen Omroep Brabant.

“Dit is een ploeg van wereldklasse. De score had iets kleiner uit moeten vallen misschien, maar al met al is het een oefenwedstrijd”, zegt de middenvelder. PSV-trainer Phillip Cocu experimenteerde in het duel met een 4-4-2-formatie. “Ik moet zeggen dat het vandaag moeilijk was om druk te zetten. Daarom proberen we dit, om vanuit het middenveld de druk erop te kunnen krijgen.”

PSV moet in de tweede seizoenshelft in de achtervolging op koploper Feyenoord. “We zijn bezig met ons klaarmaken voor de tweede helft van het seizoen. Tuurlijk wil je niet verliezen. Het belangrijkste is dat we fit worden en op elkaar ingespeeld raken. Dan zullen we klaar moeten zijn voor de tweede seizoenshelft”, besluit Pröpper. PSV speelt zondag nog een oefenwedstrijd, dan is het Duitse SC Freiburg de tegenstander.