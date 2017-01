‘Had niet verwacht dat hij het al zo snel zou laten zien’

Nicolai Jörgensen was afgelopen zomer de enige grote aankoop van Feyenoord en de Deense spits laat tot nu toe zien zijn transfersom meer dan waard te zijn. De aanvaller voelt zich inmiddels ook helemaal op zijn plek in Rotterdam en hoopt zijn goede eerste seizoenshelft na de winterstop een vervolg te kunnen geven.

“Tot nu toe is het een goede keuze geweest om naar Feyenoord te gaan”, vertelt hij in gesprek met de NOS. “We gaan waarschijnlijk niet de Champions League winnen, er zijn een paar clubs die sterker zijn. Maar bij een grote club als Feyenoord moet de titel het doel zijn. Het is een grote droom voor ons allemaal en we zijn op de goede weg.”

Trainer Giovanni van Bronckhorst is heel tevreden met het spel dat zijn spits in de eerste seizoenshelft heeft laten zien. Hij noemt de Deen een belangrijke spil in het aanvalsspel, die zich ook nog eens sneller heeft aangepast dan gedacht: “Ik zag zijn potentie wel, maar ik had niet verwacht dat hij het al zo snel zou laten zien. Hij heeft zich moeiteloos aangepast.”