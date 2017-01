Blind erkent sterke vorm United: ‘Maar het komt ons niet aanwaaien’

Manchester United boekte zaterdag de achtste overwinning op rij. In de FA Cup was de ploeg van manager José Mourinho met 4-0 te sterk voor het Reading van Jaap Stam. Volgens Daley Blind is de brede selectie van the Red Devils een van de redenen waardoor de ploeg bezig is aan een sterke serie.

“Iedereen laat zien klaar te zijn om te spelen wanneer dat gevraagd wordt”, zegt de Oranje-international op de clubsite. “Dat is belangrijk voor het team, want we doen het met zijn allen en hebben elkaar hard nodig. We hebben nu acht keer op rij gewonnen, maar we moeten niet denken dat het ons zo maar komt aanwaaien. We werken er hard voor, op iedere training. Het is aan ons om dit vol te houden.”

Volgens Blind houdt de stevige concurrentiestrijd iedereen scherp. “We hebben een grote selectie en iedereen gaat de strijd aan en iedereen wil beter worden. Op iedere training is er veel concurrentie en dat maakt het team beter.”