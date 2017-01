Basiskracht blikt terug: ‘Ik heb toen niet echt een kans gekregen bij Ajax’

Nick Viergever is bij Ajax de laatste maanden niet meer weg te denken uit de basisopstelling. In de eerste fase van het seizoen zat de verdediger echter regelmatig op de bank en ook in de voorbereiding leek het er niet op dat Peter Bosz vaak een beroep zou doen op de stopper.

“Het was moeilijk, vervelend. Ik vond dat ik er lekker in zat vorig seizoen en dan wil je dat doorzetten”, vertelt hij in gesprek met Ajax TV. “Ik dacht: ‘nieuwe trainer, nieuwe kansen’. Maar ik heb niet echt eens kans gekregen in de voorbereiding. Daar heb ik met de trainer over gesproken. Hij zei: ‘Het is een korte voorbereiding en we moeten snel tot een vast team komen’. Het is jammer dat ik daarvan geen deel mocht uitmaken.”

Viergever bleef echter hard werken en dat heeft zich nu uitbetaald in een vaste plek in het hart van de verdediging. Hij hield hoop op een kans en toen die er eenmaal kwam, heeft hij hem met beide handen aangegrepen.