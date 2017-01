Van Bronckhorst: ‘Ook hij is een optie voor de positie van El Ahmadi’

Feyenoord sloot het trainingskamp in Marbella zaterdag af met oefenzeges op Katwijk (4-1) en FSV Mainz (2-0). Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste week van het nieuwe jaar ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Feyenoord reisde met 29 spelers af naar Spanje. "Het was een goede week met uitstekende omstandigheden. Dan wil je de week ook winnend afsluiten en dat hebben we gedaan", zegt Van Bronckhorst in gesprek met RTV Rijnmond. "Het is goed dat we hier veel wedstrijden hebben gepland, waardoor iedereen aan zijn minuten kwam. Dat is alleen maar positief."

Tegen Mainz speelde Jens Toornstra op de positie van Karim El Ahmadi. Laatstgenoemde is de komende weken afwezig vanwege de Afrika Cup. "Ik wilde Jens zien in samenwerking met Vilhena en Kuyt, die hebben nog niet veel met elkaar gespeeld. Maar ook Renato Tapia is nog een optie voor de positie van El Ahmadi." Feyenoord hervat de competitie volgende week met de wedstrijd tegen Roda JC.