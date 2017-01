‘Ajax had geen duidelijk plan en ik voelde daar meer vertrouwen’

In de zomer van 2015 tekende Francesco Antonucci met hoge verwachtingen een driejarig contract bij Ajax. Van een debuut in de hoofdmacht zal het echter niet meer komen, want onlangs werd bekend dat hij de Amsterdamse club inruilt voor een vijfjarige verbintenis bij AS Monaco. Zijn periode bij Ajax liep niet zoals hij verwacht had, zo maakt de Belgische middenvelder duidelijk tegenover Ajax Showtime.

“Ik voelde daar (bij AS Monaco, red.) meer vertrouwen. Ajax had geen duidelijk plan. Er is niet gesproken over de stap naar Jong Ajax, alleen tijdens een functioneringsgesprek na het afgelopen seizoen dat ik het goed deed. Ik mag bij AS Monaco meteen met het eerste meetrainen en ga er wonen met mijn vader”, legt hij uit. Antonucci wist al een paar maanden dat hij wilde vertrekken: “Ik kreeg te weinig speeltijd en wilde ook de kans krijgen. Zoek maar op, ik heb bij Ajax Onder-19 twee wedstrijden de volle negentig minuten mogen spelen.”

De Belg kiest er zodoende voor om in het prinsdom voor een nieuwe kans te gaan. Toch houdt hij geen slecht gevoel over aan zijn tijd bij Ajax. Hij heeft er veel vrienden gemaakt en alles was verder perfect geregeld. Zijn teamgenoten snappen echter ook dat hij de stap naar Monaco maakt.