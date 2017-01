‘Dat zijn monsters, zo lang als Wenger en Ferguson ga ik het niet volhouden’

Antonio Conte begon zijn trainersloopbaan in 2006 en is inmiddels elf jaar later, via Bari, Atalanta, Siena, Juventus en de Italiaanse nationale ploeg, bij Chelsea beland. In de Premier League treedt hij als trainer in voetsporen van illustere voorgangers als Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger, al denkt de Italiaan niet zoveel jaar aan de top te staan als die twee coaches.

“Of ik het net zo lang vol ga houden als Ferguson en Wenger? Je hebt het wel over twee monsters, twee geweldige trainers. Wat mij betreft zijn het twee fantastische managers, Sir Alex Ferguson is een groot voorbeeld”, vertelde hij tijdens een perspraatje. “Als ik hem zie, maar ook wanneer ik Arsène zie, zijn zij rolmodellen. Ik verwacht niet dat ik hun hele loopbaan kan kopiëren, maar nog tien jaar, ja. Dan is het genoeg voor mij.”

“Nog twintig jaar? Ik ben nu 47. Ik hoop dat mijn vrouw niet luistert op dit moment. Dit is ons leven, voetbal is ons leven, met deze druk, met alles wat erbij komt kijken”, gaat Conte verder. “Voetbal is ons leven en op dit moment is het goed om verder te leven in het voetbal. Op het moment dat voetbal niet meer ons leven is, denk ik niet dat we het gaan overleven.”