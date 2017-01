‘Guardiola wil uitleg van scheidsrechtersbaas over grote aantal kaarten City’

Manchester City incasseerde dit Premier League-seizoen al vier rode kaarten en veertig gele prenten, waardoor the Citizens stijf onderaan het Fair Play-klassement van de Engelse bond staan. Dit leidt volgens de Daily Mirror weer tot onbegrip bij Josep Guardiola, die niet snapt hoe zijn ploeg zoveel kaarten kan pakken, terwijl het het balbezit domineert en er dertien teams in de competitie zijn die meer overtredingen maken dan City.

Guardiola wil nu naar verluidt graag in gesprek met scheidsrechtersbaas Mike Riley, die de Spanjaard wat meer uitleg zou moeten geven over hoe Engelse scheidsrechters denken en handelen. Het bestuur van City hoopt nu een afspraak tussen de twee te kunnen regelen, zodat Pep beter snapt waar die kaarten en overtredingen vandaan komen.

De oefenmeester liet onlangs, nadat Fernandinho zijn derde rode kaart is zes weken tijd kreeg, al weten nog steeds te moeten leren hoe de Engelse arbiters werken: “We domineren het balbezit, maar we krijgen wel de meeste kaarten. Dit is iets wat ik niet begrijp. In mijn tijd bij Barcelona en Bayern München stonden we altijd bovenaan in het Fair Play-klassement.”