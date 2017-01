Wenger: ‘Dat heeft hij laten zien en daarom was hij nu aanvoerder’

Arsenal nam het zaterdagavond op tegen Preston North End en the Gunners hadden het op Deepdale niet eenvoudig met de nummer elf van de Championship. Ondanks de fraaie gelijkmaker van Aaron Ramsey, die een vroege openingstreffer van Callum Robinson ongedaan maakte, leek de wedstrijd op een gelijkspel af te stevenen. Een late treffer van Olivier Giroud redde, tot tevredenheid van Arsène Wenger, echter de boedel.

“Hij heeft de laatste tijd veel doelpunten gemaakt. Iedereen draagt op dit moment iets bij en is in vorm, het is doelpunt na doelpunt”, vertelde de trainer over zijn gelegenheidsaanvoerder. “Ik laat de band graag een beetje rouleren. Giroud heeft een lastige periode achter de rug toen hij niet speelde en dat duurde even, maar hij bleef gefocused en hij werkte keihard. Hij heeft zijn leiderschapskwaliteiten laten zien en daarom was hij nu aanvoerder.”

Wenger was niet te spreken over wat zijn team in de eerste helft liet zien: “Ja, ik was boos in de rust. Wij doen bovenin de Premier League mee en zij domineerden ons. Preston kreeg de kansen en wij speelden niet op het tempo dat gevraagd werd, we kwamen iedere keer in de problemen. Ze speelden op een intelligente manier en ze hebben een goed team, ik was erg onder de indruk.”