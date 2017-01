‘Ik heb slapeloze nachten gehad over het geld dat ik daar kon verdienen’

Sinisa Mihajlovic staat sinds de zomer voor de selectie van Torino, maar de samenwerking was vorige maand bijna stopgezet. De oefenmeester van de Turijnse club erkent dat hij overwoog om op een bijzonder lucratieve aanbieding uit China in te gaan.

"In december kreeg ik een aanbieding om in China aan de slag te gaan", zo erkent Mihajlovic, die afgelopen seizoen trainer van AC Milan was. "Ik koos er uiteindelijk voor om er niet op in te gaan. Ik houd er niet van om mijn werk half achter te laten. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb een paar slapeloze nachten gehad over het geld dat ik daar kon verdienen. In het leven maak je echter keuzes en dit was mijn keuze."

Spelers als Óscar, Carlos Tévez en Axel Witsel vielen recent wél voor de avances uit China. Mihajlovic heeft daar alle begrip voor. "De loopbaan van een voetballer is niet lang. Een trainer heeft langer de tijd. Daar kun je je inkomsten vervijfvoudigen. Bovendien worden er niet alleen uitgerangeerde voetballers aangetrokken, zoals in Qatar of de Verenigde Staten." Torino staat momenteel achtste in de Serie A, met slechts vier punten dan nummer vier Lazio.