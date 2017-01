‘Nieuwe Vieira’ blinkt uit tegen Koeman: ‘Het is ongelooflijk wat hij deed’

Wilfred Ndidi maakte eerder deze week voor zeventien miljoen euro de overstap van Racing Genk naar Leicester City. De twintigjarige middenvelder uit Nigeria debuteerde zaterdag al in het elftal van Claudio Ranieri, in het FA Cup met Everton (1-2). De manager van the Foxes was na afloop lyrisch over 'de nieuwe Patrick Vieira'.

"Ndidi heeft pas twee keer met ons meegetraind", zo vertelde Ranieri vol verbijstering, na de 1-2 overwinning op Goodison Park. "Maar hij heeft geweldig gespeeld. Een sterke persoonlijkheid. Hij veroverde vaak de bal en heeft een goede indruk achtergelaten. Het is ongelooflijk wat hij in zijn eerste wedstrijd tegen een team als Everton heeft laten zien."

Via bonussen kan het transferbedrag voor Ndidi verder oplopen met vijf miljoen euro. Zodoende maakt de Belgische club een flinke winst, daar de middenvelder in januari 2015 slechts voor een ton werd overgenomen van het Nigeriaanse Nath Boys FC.