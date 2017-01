‘Klopp zet aanval in en drukt komst Nederlander door’

Jürgen Klopp wil deze maand per se Quincy Promes aantrekken, zo schrijven diverse Britse media zondag. De manager van Liverpool heeft de winst van de landstitel voor ogen en wil met een zo sterk mogelijke selectie de aanval op koploper Chelsea inzetten. Klopp acht de winterse komst van de aanvaller van Spartak Moskou zeer belangrijk.

Sadio Mané is vanwege zijn deelname aan de naderende Afrika Cup voorlopig niet inzetbaar en Klopp wil zijn selectie van een nieuwe impuls voorzien. Promes is geen onbekende voor de Duitse oefenmeester. Klopp is zeer gecharmeerd van de Oranje-international en wilde de aanvaller in het verleden al naar Borussia Dortmund halen.

Spartak hanteert naar verluidt een vraagprijs van dertig miljoen euro voor Promes, die in twee van zijn drie seizoenen als topscorer van de Russische club is geëindigd. De aanvaller die vorig jaar een nieuwe verbintenis met Moskovieten ondertekende, geniet ook interesse van andere clubs uit de Premier League.